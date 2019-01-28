ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ “الصف الثالث الاعدادي” نصف العام مديرية التربية...

سنتابع معا عبر تلك المقالة ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، وينتظر طلاب المحافظة ظهور النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول خلال الأيام المقبلة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وذلك من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وسنكون متابعين حتي ظهور نتيجة الترم الأول من إعدادية كفر الشيخ لجميع الطلاب على الأنترنت.

ومن المنتظر أن يعتمد محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه نتيجة نصف العام لطلبة الشهادة الإعدادية 2019، خلال الأيام المقبلة بعد أن تنتهي عمليات تصحيح أوراق الامتحانات لكافة الطلبة ومراجعتها وتجميع الأرقام والتي من المتوقع أن تنتهي قبل بداية الترم الثاني بعدة أيام وستكون النتائج متاحة على العديد من المواقع الإلكترونية.، والجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ يوم 9 من شهر فبراير المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2019

هذا هو الرابط الذي سوي تظهر عليه نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الفصل الدراسي الأول، وسنتابع معكم جميع الأخبار الخاصة بظهور النتيجة.

وتضم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، العديد من الإدارات التعليمية، مثل إدارة فوه التعليمية، إدارة مطوبس التعليمية، إدارة دسوق التعليمية، إدارة كفر الشيخ التعليمية، وغيرها.

ويتوقع أن تظهر نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ منتصف الأسبوع القادم، حيث لم تردنا أي مؤشرات عن قُرب ظهور النتيجة هذا الأسبوع.