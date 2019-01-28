رابط نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الاخببارات التجريبية للثانوية التراكيمية الترم الاول

يترقب بشغف خلال الأيام القادمة، إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي “الاختبارات التجريبية” في المدارس والمديرية التعليمية، وسط اهتمام كبير من وزارة التربية والتعليم لأول مرة بنتائج تلك المرحلة الدراسية، والتي بناءاً عليها سيتحدد آليات العمل بالثانوية التراكمية الجديدة، والتي تعتمد على تغيير ثقافة الطالب واستيعابه من الحفظ إلى الفهم والتذكر، وسنتابع معكم نتيجة أولى ثانوي تجريبي الترم الاول 2019 اختبارات الأوبن بوك على مدار الأيام المقبلة.

ينتظر ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي ألاف من الطلاب وأولياء أمورهم، بعد نهاية امتحانات الترم الأول يوم الخميس الماضي الرابع والعشرون من شهر يناير الحالي، وهي اختبارات أولى ثانوي التجريبية التي بدأت في الثالث عشر من الشهر ذاته، لتكتب تاريخ جديد من التعليم المصري القائم على نظام الكتاب المفتوح “الأوبن بوك” والذي يهدف لزيادة التذكر لدى الطلاب.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

ينتظر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول خلال ساعات، وفي حال تم رفع النتائج أو كشوفات بعض المديريات إلكترونياً، سنقوم برفع الصور إليكم، علماً بإن النتائج ستكون متاحة بالمدارس خلال هذا الأسبوع.

من جهتها، خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في أقرب وقت ممكن، ووفقاً للضوابط والقواعد المتبعة من قبل الوزارة، مع إرسال تقارير شاملة عن نتيجة أولى ثانوي الترم الأول للعام الدراسي الحالي، للتوقف على أهم النقاط التي تخص نظام الامتحانات التجريبية الجديد، وكيفية تطبيق الثانوية التراكمية ومدى نجاح التجربة المستحدثة.

وسنتابع معكم أخر تطورات ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي التجربة الجديدة للتعليم المصري على مدار الساعات القادمة.

أكد محمد عطية، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الترم الأول للصف الأول الثانوي ستظهر نهاية الأسبوع الحالي.