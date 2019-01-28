“روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط “الصف الثالث الاعدادي” نصف السنة

بعدما انتهي طلبة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط من كافة امتحانات الترم الأول خلال الأيام الماضية، ينتظرون الآن بقلق بالغ ظهور نتيجة الشهادة الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول، أثناء تواجدهم الآن في إجازة نصف العام الدراسي الحالي، حيث كل التوقعات تشير إلي ظهور النتيجة قبل بداية الترم الثاني، وسنكون معكم متابعين عبر المقالة الحالية ظهورها مباشرة على المواقع الإلكترونية المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة دمياط الترم الأول من المتوقع أن تظهر خلال الأيام المقبلة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط، هذا الموقع الرسمي الذي تظهر عليه دائماً نتيجة الشهادة الإعدادية وهو تابع لوزارة التربية والتعليم المصرية وسوف نوفر لكم الرابط بالأسفل، وسيتكن جميع الطلاب في الحصول على بيان تفصيلي للدرجات في جميع المواد برقم الجلوس الخاص بكل طالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط

من المتوقع أن تظهر النتائج الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط خلال الأيام القليلة عبر الرابط الذي بالأعلى، وقد وفرنا لكم روابط نتيجة كل المحافظات أيضاً.

وإلي أن تظهر سوف نستمر في المتابعة ومعرفة كافة الأخبار حين ظهور النتيجة مع التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع طلبة جمهورية مصر العربية.

وتشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط، بيان بدرجات الطالب في مختلف المواد التي امتحن فيها، والمجموع الكلي الذي يعتبر أمر هام للطلاب في تلك المرحلة للإنتقال للمرحلة الثانوية.

وتضم مديرية التربية والتعليم بدمياط العديد من المدارس في قرى كفر العرب، الزرقا، دمياط الجديدة، عزبة البرج، وغيرها.