روابط فحص نتيجة الابتدائية الترم الاول 2019 .. استعلم عن نتائج الصف الخامس والسادس الابتدائي عبر...

من خلال المقالة التالية سنكون معكم حتي ظهور نتائج الابتدائية 2019 الفصل الدراسي الاول لجميع المحافظات للصف السادس الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال رقم جلوس الطالب، حيث ستظهر بعض المحافظات النتائج الخاصة بها على الأنترنت والبعض الأخر سيكون عليك الذهاب إلي مدرستك لمعرفتها، وسنكون متابعين معكم حتى ظهور النتائج.

ومع نهاية طلاب المرحلة الابتدائية لامتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2019 ينتظرون ظهور النتائج الخاصة بهم، وسوف تظهر النتائج لكافة السنوات الدراسة بالابتدائية توالياً مع انتهاء عمليات التصحيح لكل المواد الدراسية ومراجعتها، وذلك حسب كل محافظة وأدارة تعليمية، والجدير بالذكر أن الصف السادس الابتدائي منذ العام الماضي لم يصبح شهادة.

نتيجة الابتدائية الترم الاول 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائي

ويمكن الاستعلام عن نتائج محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرقم القومي لولي أمر الطالب أو الطالبة، اما باقي المحافظات فنتيجة الصف الثالث الإعدادي التي سوف تظهر لها إلكترونياً فقط، وسيكون على الطالب الذهاب إلي مدرسته لمعرفة النتيجة.

أنهى طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية من أداء امتحانات نصف العام في جميع مدارس بمحافظات مصر، وينتظر ظهور نتائجهم إلكترونيا خلال الأيام المقبلة، يرجى تحديث المقال بشكل متواصل من أجل الحصول على أخر اخبار ظهور النتيجة ورابط الاستعلام عنها إلكترونياً، بالتوفيق لجميع الطلاب.

ظهرت رسمياً الاثنين 28 يناير نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.