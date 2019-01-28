“رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية “الصف الثالث الاعدادي” نصف العام مديرية التعليم...

أنتهي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية من داء امتحانات الفصل الدرسي الأول ن العام الدراسي الحالي، وينتظر الجميع الآن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، التي سوف تظهر على العديد من المواقع الإلكترونية ولعل أهمها موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ويمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة الخاصة به من خلال رقم الجلوس، وستظهر النتائج بشكل تفصيلي لجميع المواد.

وستكون نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية الترم الأول متاحة خلال الأيام المقبلة بعد أن تنتهي عملية التصحيح من قبل المدرسين، وسيكون هناك حالة ترقب من قبل الطلاب حتى ظهور النتائج خلال الفترة المقبلة نظراً لأن الشهادة الإعدادية تعتبر احدى أهم السنوات الدراسية في حياة الطالب المصري وتؤثر بشكل في مستقبله، وسنكون متابعين معكم كافة الأخبار المتعلقة بالنتيجة حتي ظهورها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية

وبإمكان كافة الطلبة والطالبات الآن ترك رقم الجلوس الخاص بكم في الأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن من خلال تلك المقالة إذا أصبحت نتيجتك متاحة.

وينتظر بين الحين والآخر أن يخرج علينا الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بقرار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية.