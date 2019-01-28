“رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة “الصف الثالث الاعدادي” الترم الاول مديرية...

نتابع معكم ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 2019، بعدما انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحانات الترم الأول، سيكون عليهم الآن الانتظار حتى ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال وقت لاحق، ومن خلال المقالة الحالية سوف نتابع معكم اخبار موعد ظهور النتيجة الخاصة بإعدادية البحيرة لجميع الطلاب فتابعوا معنا.

وبعد أن انتهت النتائج ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول الآن بحالة من القلق ظهور النتيجة، حيث يمنى النفس طل طالب بتحقيق درجات جيدة في سنة دراسية سيكون للمجموع الكلي عامل هام فيها من اجل الوصول إلي المدرسة الثانوية العامة، وبدأت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة في عمليات التصحيح الآن لكافة طلاب المحافظة بالقرى والمراكز المختلفة، ومن المنتظر فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة سوف تظهر النتائج الخاصة بطلبة الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

نتيحة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة

من خلال الرابط الذي بالأعلى سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول حال اعتمادها مباشرة من قبل المحافظ.

في حالة ظهور أي اخبار متعلقة بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة سنقوم بوضعها عبر تلك المقالة فتابعوا معنا خلال الأيام المقبلة.

وتعد محافظة البحيرة واحدة من اكبر محافظات جمهورية مصر العربية من حيث المساحة، ومن المقرر أن تظهر النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة من الأسبوع الجاري.

وتضم محافظة البحيرة العديد من الإدارات التعليمية، مثل إدارة رشيد التعليمية، إدارة أدكو التعليمية، إدارة بندر دمنهور التعليمية، إدارة إيتاي الباروود، إدارة كوم حمادة، إدارة المحمودية التعليمية وغيرها.