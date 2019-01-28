روابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول 2019 برقم الجلوس من...

الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية 2019، من البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية والحصول على الدرجات التفصيلية في كل مواد الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي أدى الطلبة والطالبات من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة امتحاناتها خلال الفترة من 17 يناير وحتى 24 من نفس الشهر، ومنذ انتهاء الإمتحانات ولجان الإعدادية في الإسكندرية تباشر عملية التصحيح والمراجعة تمهيداً لإعلان النتيجة في أسرع وقت، ليطمئن الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم على نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية ويستعدوا بعدها لمواصلة المذاكرة خلال الفصل الدراسي الثاني.

>>> نتيجة اعدادية الإسكندرية

ومن جانبه صرح المسئول الإعلامي بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عبد الحميد المصري، أنه قد تم بالفعل الإنتهاء من تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، بعد أن تم التأكد من عمليات الرصد والمراجعة وتجميع الدرجات على النحو الصحيح والمرجو منها، على أن يتم إعلان النتيجة خلال أيام قليلة من الآن، عقب ارسالها إلى مقر مديرية التربية والتعليم لإعتمادها من السيد المحافظ “عبد العزيز قنصوة” وإعلان نسب النجاح النهائية في مختلف الإدارات التعليمية بالإسكندرية، حيث تكون نتيجة الإعدادية عامة على مستوى المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

خلال أيام قليلة من الآن، من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الترم الأول 2019، حيث أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لإعلانها على أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ويحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري، حيث انتهت بالفعل أعمال إعلان النتيجة وتتم الآن الخطوات النهائية لإعلانها رسمياً.

كانت امتحانات الإعدادية بالإسكندرية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2018-2019، قد شهدت قيد 87 ألف و58 طالب وطالبة، ادوا امتحاناتهم في 324 لجنة مختلفة بجميع إدارات المحافظة التعليمية، مقسمة 78 لجنة بإدارة النزهة التعليمية، و73 لجنة بإدارة شرق، و38 لجنة بإدارة غرب و8 لجان بإدارة الجمرك، و44 لجنة بإدارة العجمي، و28 لجنة بإدارة العامرية، و24 لجنة بإدارة برج العرب.

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية