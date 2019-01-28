كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحبك الدور.. سيد رجب يدشن حساب على "فيسبوك" لربط الواقع بالتمثيل في "أبو العروسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر صناع مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثاني، نجاح العمل وتحقيقه ملايين المشاهدات يومياً، بتدشين حساب رسمي عبر موقع "فيسبوك" باسم "عبد الحميد منصور جاد الله"، الشخصية التي يجسدها الفنان سيد رجب خلال الأحداث.

عبد الحميد وأكرم

مواقف كوميدية عديدة جمعت الأب "عبد الحميد" وابنه "أكرم"، في "ابو العروسة" بسبب ضعف معلومات الأول في إدارة حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وهو ما يدفعه للاستعانة بالآخرين للاستفسار عن أي شئ.

حكم "فيسبوكية"

عادة ما ينبهر مستخدم "فيسبوك" للمرة الأولى، بما يشاهده من منشورات وصور ومعلومات عبر الموقع، الأمر الذي دفع "عبد الحميد" في مسلسل "ابو العروسة" لترديد بعض الحكم الطريفة، مثل "عشان تنجح لازم تسعى لان تسعة ونص بيقفلوا"، و"لو خايف من بكرة نام واصحى بعد بكرة".

معاناة أصحاب المعاش

اهتم مسلسل "ابو العروسة" بإظهار الجانب الإنساني في حياة الأب "عبد الحميد" بعد انتهاء مدة عمله كموظف وإحالته للمعاش، وعلاقته بشعور الوحدة الذي قضى عليه باستخدام شئ جديد ومسلي له.

يحدث في كل بيت

استطاع مسلسل "ابو العروسة"، أن ينقل صورة حية لما يحدث داخل كل بيت مصري، عندما يقرر الأباء التسجيل عبر "فيسبوك"، ومنه تكرار الأسئلة الغريبة على أبنائهم، والأخطاء الواردة كما حدث مع "عبد الحميد" عندما نشر مقطع فيديو بث مباشر دون قصد.

كلنا "عبد الحميد"

بعد ساعات من تدشين حساب "عبد الحميد" بمسلسل "ابو العروسة" الجديد عبر موقع "فيسبوك"، انتشرت العشرات من الحسابات المقلدة بنفس الاسم، بالرغم من عدم امتلاك الفنان سيد رجب أي حساب رسمي في الحقيقة.