تراند اليوم : نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الاول بالجيزة .. بوابة تعليم الجيزة رابط استخراج نتائج الثالث...

لم تظهر حتى اللحظة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الاول بالجيزة ، ولكن نقدم الروابط التى سوف تعلن عليها النتيجة تسهيلا عليكم من عناء البحث، و عدم الانسياق وراء الشائعات والروابط الاخرى، لمتابعة اخر اخبار النتيجة اول باول وميعاد اعلانها من خلال روابط الموجودة اسفل الخبر.

أكد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الجيزة مازال جاريا، مشيرا إلى أنه وجه بسرعة الانتهاء من تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بشكل كامل.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة،أنه من المقرر أن ينتهى تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فى التيرم الأول خلال 3 أيام وبعدها يتم إعلان نتيجة الامتحانات فى المدارس وعلى الموقع الإلكترونى للمديرية.

ومن المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة من خلال الاسم ورقم الجلوس، حتى يتمكن الطالب من معرفة نتيجته دون الذهاب إلى المدرسة.

ويمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالجيزة فور اعتمادها من احد الروابط التالية :

نتيجة ثالثة اعدادى بالجيزة برقم الجلوس من خلال الرابط التالي .

نتيجة ثالثة اعدادى بالجيزة بالاسم من خلال الرابط التالي .

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات :-

ايام قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج امتحانات الثالث الاعدادي في مصر ، حيث تستعد كنترولات تعليم مصر لاطلاق نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام 2019 للشهادة الاعدادية .

حيث رجح مصدر في وزارة التعليم في مصر ، أن تباشر كنترولات التعليم نشر نتائج الشهادة الاعدادية مطلع الاسبوع القادم برقم الجلوس لجميع طلاب وطالبات الذين تقدموا لخوض اختبارات الشهادة الاعدادية الترم الاول.

روابط نتائج الثالث الاعدادي 2019 الفصل الاول جميع المحافظات :-

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة مطروح.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الوادى الجديد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة جنوب سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الأقصر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .