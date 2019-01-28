كاميرات صينية في المراحيض لهذا السبب

قررت الصين وضع كاميرات مراقبة في المراحيض العامة للتعرف على ملامح الوجه، بعد انتشار ظاهرة سرقة أوراق التواليت.

ووفقاً لموقع "سبوتنيك"، نقلاً عن " outlookindia"، بدأت بالفعل السلطات الصينية بتنفيذ الإجراء في منطقة معبد السماء وهو أحد أحياء العاصمة الصينية بكين يمتاز بازدحامه بالسياح، فينبغي الآن على مستخدمو مراحيض تلك المنطقة، للحصول على ما يلزمهم من أوراق التواليت، الوقوف أمام جهاز مثبت على الحائط مزود بكاميرا عالية الدقة.

وتتصل الكاميرا بماكينة مزودة بأوراق التواليت، ويتم تلقائيًا تخزين صور وجوه الأشخاص الذين يحصلون على أوراق التواليت، وفي حال أن تكرر ظهور نفس الوجه خلال فترة زمنية محددة ترفض الماكينة إخراج أوراق التواليت للمستخدم.

واعتاد سكان منطقة معبد السماء الصينية، منذ سنوات على سرقة أوراق التواليت من المراحيض العامة واستخدامها في منازلهم، ليُصبح بعد ذلك هذا الأمر عبئاً على الدولة لتلجأ إلى هذا الحل الغريب والمُبتكر .