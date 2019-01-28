نتيجة الصف السادس الابتدائى 2018 برقم الجلوس في مصر

ننشر لكم في وكالة "سوا" الإخبارية، اليوم الإثنين، نتائج الطلاب في مدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، وتضم امتحانات الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي.

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وفي وقت سابق، أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادى وباقى امتحانات النقل من المقرر أن تظهر اليوم الاثنين بالمدارس على مستوى المحافظة.

وأوضح عطية، أنه جار تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية من الكنترولات ومراجعاتها، مشيرا إلى أن هناك 34 كنترولا يتم تجميعها، ومن المحتمل أن تنتهي أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها.