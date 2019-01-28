نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الجيزة _ برقم الجلوس نتيجة سنة 6 “الشهادة...

وبعد طول انتظار أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة عن موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019، حيث تقرر أن تعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 لجميع طلاب وطالبات الصف السادس في كافة مديريات تعليم الجيزة خلال ثلاثة أيام على الأقل، حيث أعلن عن ذلك مدير مديرية التربية بالجيزة الأستاذ خالد حجازي، حيث سيتمكن ولاة الأمور وأبنائهم من معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الأول عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الإنترنت.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019، وأكد مدير مديرية التربية بالجيزة أنه جاري تجميع الدرجات وكشوفات الناجحين في الصف السادس الابتدائي وكافة صفوف النقل، ليتم بعد ذلك اعتمادها ورفعها على الموقع ليتم نشرها على الإنترنت ومن ثم توزيعها على المدارس في اليوم الثاني.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الجيزة

ولحين إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي يمكن لجميع ولاة الأمور والطلاب الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الأول،برقم الجلوس عبر الرابط التالي (اضغط هنا) حيث سيتم تفعيل الرابط حين إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

وبعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019، سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية ونتيجة الصف الأول ثانوي حين الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات التي لا تزال تتواصل في جميع غرف الكنترول التابعة للجيزة.

وكما يمكنكم متابعة موقعنا باستمرار للحصول على كافة المعلومات التي تخص جميع النتائج، بالإضافة إلى إننا ننشر باقي روابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2019 في جميع محافظات الجمهورية، ونتمنى لكل التلاميذ النجاح والتوفيق، واستقبال الفصل الدراسي الثاني بمزيد من التألق والتفاؤل.