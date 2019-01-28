نتيجة الصف السادس الإبتدائي محافظة القاهرة| نتيجة مراحل النقل من موقع مديرية التربية والتعليم...

ننشر لكم رابط موقع التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، للحصول على نتيجة الصف السادس الإبتدائي وباقي مراحل النقل وهي نتيجة الصف الأول الإعدادي والثاني الإعداي، وذلك بعد إنتهاء أمتحانات طلاب النقل منذ فترة قصيرة وأصبحوا يترقبون موعد ظهور النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي ومراحل النقل بمحافظة القاهرة

صرح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم من خلال تصريحات صحفية، أن نتيجة الصف السادس الإبتدائي ونتيجة الصف الأول الإعدادي، ونتيجة الصف الثاني الإعدادي ستظهر اليوم الاثنين الموافق 28 من يناير عبر جميع المدارس التابعة للمحافظة، كما ستعلن أيضا عبر موقع المديرية الإلكتروني.

وأوضح عطية أن هناك الآن 34 كنترولا يقوموا بتجميع درجات الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة تمهيدا لعرضها هي الأخرى نهاية الأسبوع الجاري.

شاهد من هنا نتيجة الإعدادية بمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي ومراحل النقل بمحافظة القاهرة

يمنكم الحصول على نتيجة الصف السادس الإبتدائي ومراحل النقل بشكل عام لمحافظة القاهرة من خلال الدخول هنا على رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ثم كتابة رقم جلوس الطالب المراد الإستعلام عن نتيجته ثم الضغط على كلمة بحث، وسوف تظهر لك نتيجة الطالب ودراجته.