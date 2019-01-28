“أعرف مجاناَ” نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2019 كافة المحافظات القاهرة...

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مع نهاية امتحانات الصف الثالث الابتدائي في جميع المحافظات المصرية لجميع الطلاب يبحث الجميع عن نتائج الصف الثالث الابتدائي الترم الأول الخاصة بهم، وفي تلك المقالة سنتابع حتي ظهور النتائج في جميع المحافظات سواء كانت القهرة والجيزة والاسكدنرية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والغربي والمنوفية والشرقية وبني سويف وأسيوط ودمياط وجميع المحافظات المصرية الأخرى التي ستظهر بها النتائج عبر الأنترنت.
في البداية نتائج الصف الثالث الابتدائي في جميع المحافظات لن تظهر جميعها عبر الأنترنت فعدد من المحافظات سيكون متاحاً على الأنترنت ووقتها سنجلب لكم النتائج وعدد أخر من المحافظات لن يكون متاح وعليه سيذهب الطالب إلي المدرسة الخاصة به لمعرفة النتائج، لكننا سنستمر في المتابعة وعند إتاحة أي نتيجة لطلاب الصف الثالث الابتدائي سنقوم فوراً بتوفير رابطها على أسم المحافظة بالأسفل.نتيجة الصف الثالث الابتدائي
نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019
مع ظهور النتائج سنضع رابط جلب النتيجة على المحافظة
وبعد نهاية امتحانات الصف الثالث الابتدائي في جميع محافظات، وبداية أعمال التصحيح مباشرة في المدارس، ينتظر خلال ساعات ظهور نتائج الطلاب من خلال المدارس أو البوابات الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظات.
وظهرت بعض نتائج الصف الثالث الابتدائي في بعض مدارس محافظات مصر، ولكنها ليست متاحة إلكترونياً، ويمكن الاستعلام عن أغلب نتائج الصف الثالث الابتدائي من خلال الذهاب للمدرسة والإطلاع على الكشوفات المعلقة.
يشار أن نتائج مرحلة التعليم الأساسي ومنها الصف الثالث الابتدائي لمحافظة القاهرة ستكون متاحة برقم الجلوس عبر موقع بوابة القاهرة.
من خلال الرابط بالأعلى يمكن لطلاب محافظة القاهرة معرفة نتائجهم فقط، اما باقي المحافظات فيمكنهم الذهاب إلي أقرب مدرسة لمعرفة النتائج.
الآن بات بإمكان الطلبة والطالبات الاستعلام برقم الجلوس عن نتائج الصف الثالث الابتدائي عبر الروابط اعلاه.