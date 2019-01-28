“رابط” بوابة نتائج التعليم الأساسي .. استعلم عن نتيجة الفصل الدراسي الاول 2019 الشهادة...

سنوفر لكم رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى عبر الأنترنت، بوابة التعليم الأساسي هي الخاصة بمحفظة القاهرة وتظهر من خلالها نتائج الطلاب بالإدارات التعليمية بالعاصمة المصرية بالسنوات المختلفة خاصة الشهادات وذلك من خلال رقم الجلوس، ومع اقتراب نهاية امتحانات الترم الأول للفصل الدراسي الحالي 2018/2019، ستكون بوابة نتائج التعليم الاساسى الهدف الأساسي لجميع الطلاب من اجل معرفة النتائج الخاصة بهم.

ومن المنتظر أن تكون جميع نتائج الطلاب متواجدة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي توالياً من خلال اعتماد السيد المحافظ لنتائج المرحلة الإبتدائية والإعدادية خلال الفترة المقبلة بعد أن تنتهي الامتحانات فهو الموقع الرمسي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومن المتوقع أن ينتهي جميع الطلاب من الامتحانات الخاصة بهم يوم 24 يناير 2019 ومن ثم ستتوالى ظهور النتائج.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى

بوابة نتائج التعليم الاساسى

يمكنكم متابعة نتائج امتحانات جميع الطلاب من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث ستكون الأخبار ونتائج الطلاب متاحة.

ودخلت أوراق طلاب امتحانات الصف الثالث الابتدائي في جميع المدارس مرحلة التصحيح، وفور نهاية التصحيح يتم اعتماد النتائج مباشرة، وقد يكون هناك خدمة صوتية لمعرفة النتائج في البداية كعادة السنوات الماضية لكن بعد ذلك ستكون النتائج متاحة لجميع الطلبة مجاناً.

وعقب نهاية امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي في جميع مدارس محافظة القاهرة يوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، يجرى الآن تصحيح أوراق الامتحانات تمهيداً لإعلان النتيجة.

ننتظر أن تعلن نتائج الطلاب، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح وتجميع الدرجات، وبات ينتظر بقلق موعد ظهور النتائج عبر البوابة الإلكترونية.

يمكن لكافة الطلبة والطالبات ترك أرقام جلوسهم التعليقات في الأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن من خلال تلك المقالة إذا أصبحت نتيجتك متاحة.

ومن التوقع أن يتم اعتماد النتيجة خلال الأيام المقبلة من قبل السيد المحافظ، بعد أن تنتهي عمليات صحيح كافة الأوراق الخاصة بالطلبة.