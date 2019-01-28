كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن الرداد يستعد لتصوير "الابن الـ 13" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الفنان حسن الرداد، جلسات عمل مكثفة من أجل البدء في تصوير مسلسله الجديد "الابن الـ 13 " المقرر عرضه في رمضان. وكانت هناك أنباءا حول خروج حسن الرداد، من سباق الموسم الرمضاني المقبل بسبب انشغاله في تحضير فيل سينمائي جديد، كما أنه ينفصل فنيا عن زوجته إيمي سمير غانم، إلا أنه خالف هذه التوقعات ويحضر حاليا لـ"الابن الـ13".

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