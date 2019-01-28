مشاهده: فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف يغضب طليقها.. ماذا قال؟

أعلن طارق زعرب رجل الأعمال البارز، يوم الاثنين 28 يناير 2019، عن موقفه من فيديو منسوب لزوجته السابقة الفنانة رانيا يوسف.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، أنباء تتحدث عن وجود مقطع فيديو إباحي الفنانة رانيا يوسف مع المخرج الشهير خالد يوسف، إلا أن ذلك من يتم تأكيده رسميا.

وقال طارق زعرب : "لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطي ده وبعض الناس تنقل وتروج للكذب والافتراء بالسهولة دي يبقي في حاجة غلط في المجتمع، رانيا يوسف الإنسانة والفنانة المحترمة، حتظل أكبر من السفه وإنعدام الأخلاق عند البعض". وفق موقع مصراوي.

تجدر الإشارة إلى الفنانة رانيا يوسف، قدمت دعوى رسمية ضد شخص روج فيديو اباحي زعم انها لها وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا تويتر.

وتعتبر الفنانة رانيا يوسف من أكثر الفنانات العرب جرأة في إطلالتها التي قد لا تنال رضى الجمهور في بعض الأحيان، حيث تصدرت المواقع مؤخرا بسبب الفستان الذي ارتدته بمهرجان القاهرة.