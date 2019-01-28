كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "DMC دراما": "أبو العروسة" دراما راقية افتقدناها منذ سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكاتب الصحفي يسري الفخراني، المشرف العام علي المحتوي الدرامي بشبكة DMC، ورئيس قناة الدراما بالشبكة، أن نجاح مسلسل "أبو العروسة" الذي يعرض حاليا علي قناة "DMC" بجزأيه الأول والثاني فى جذب انتباه مختلف فئات الشعب المصري، كما انه استطاع أن يعيد التفاف الأسرة المصرية حول شاشة التليفزيون فى موعد الثامنة وهو السلوك الذى افتقدناه منذ سنوات طويلة.

وتابع "الفخراني" أن شخصية "عبد الحميد" التي يجسدها الفنان سيد رجب، لها بريق خاص لدى متابعي المسلسل لتمكن الفنان سيد رجب الكبير من الأداء والذي جعله ينتقل لأول مرة فى تاريخ الدراما على مستوى العالم من شاشات التليفزيون الى الواقع والتفاعل مع الجمهور عقب إطلاق صفحة خاصة على "فيسبوك" خصصت لشخصية "عبدالحميد" بعد إحالته إلى المعاش وتم تسميتها عبدالحميد منصور جاد الله يتفاعل خلالها مع الجمهور على ارض الواقع من خلال المنشورات والردود المباشرة.

كما استطاع المسلسل أن يعيد رونق الدراما المصرية التى تغرس القيم والعادات والتقاليد الأصيلة من خلال تركيز المسلسل على العلاقة الأسرية السوية بين الأم والأب والتى تقوم على الحب والاحترام والتفاهم المتبادل والتقدير والتركيز أيضا على إبراز العلاقة المثالية بين الأب وبناته فى المسلسل وحرصه الدائم على احترام حريتهن وصون كرامتهن ورفضه أى مظهر من مظاهر العنف ضدهن.

وأكد "الفخرانى" أن ردود الافعال الايجابية على المسلسل تدل على تعطش المجتمع للدراما الراقية التى تقدم الوجه الحقيقي للمجتمع المصرى مشيرا أن هذا هو الدور المطلوب من الدراما وهو تقديم أعمال هادفة ترتقى بالأحاسيس والمشاعر وترتقى بلغة الحوار والذوق العام مؤكدا ضرورة الاحتفاء بهذه الأعمال الدرامية المتميزة لتغيير المجتمع ولتغيير نظرة صناع الدراما عن الأعمال التى تحقق جماهيرية كبيرة.