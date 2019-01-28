ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية للأزهر الشريف

قامت البوابة الالكترونية للأزهر الشريف بنشر نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإعدادية والابتدائية للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 الترم الأول، حيث انه اعتمد النتيجة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقد اعتمد وكيل الأزهر نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح تصل إلى 89.19%، وبلغ عدد الطلاب الناجحين نحو 131963 طالب، حيث قد تفوقت درجات البنات عن درجات البنين، حيث بلغت نسبة النجاح للبنين نحو 85.87 % وأما عن نسبة نجاح الفتيات فقد بلغت نحو 93.06%، بعدد نجاح 63.701 طالبة.

وأما عن نتيجة الشهادة الإعدادية للأزهر الشريف فقد بلغت نسبة نجاح الطلاب نحو 71.56%، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 86,174 طالب وطالبة، ونفس الأمر تكرر في تفوق فتيات الشهادة الإعدادية عن البنين، حيث بلغت نسبة نجاح الفتيات 81.84%، ونسبة نجاح البنين نحو 63.75%.