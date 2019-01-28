“استعلم” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول...

ننتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول بمحافظة الشرقية للعام الدراسي الحالي، وسيكون على طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية الانتظار حتي انتهاء من عمليات تصحيح أوراقهم في جميع المواد الدراسية ومن ثم رفعها عبر المواقع الإلكترونية المختلفة كالموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، عبر موقع الشرقية توداي وموقع اليوم السابع وسننشرها هنا عبر موقع عرب فور نيوز.

نتيجة الترم الأول لطلبة الصف الثالث الإعدادية بمحافظة الشرقية ستكون متاحة بعد أن تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة لكافة المواد وسيتم اعتمادها من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب وستكون متاحة للجميع من خلال رقم الجلوس، وتعد تلك السنة الدراسية هامة للغاية لكافة الطلبة والطالبات، نظراً لأن مجموع الطالب سيكون عامل الحسم في مستقبل الكثير من الطلبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهدة الاعدادية بمحافظة الشرقية

ولم ينتهي بعد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في أغلب محافظات مصر من امتحانات الترم الأول، ولتي تنتهي يوم غداً الخميس، لتتواصل أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لإعلان النتائج خلال أسبوع من الآن.

يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم في الأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن من خلال تلك المقالة إذا أصبحت نتيجتك متاحة، من خلال الرابط الذي بالأعلى سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول حال اعتمادها مباشرة من قبل المحافظ.

وتضم مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية، إدارة منية القمح التعليمية، إدارة الزقازيق التعليمية، إدارة أبو حماد التعليمية، إدارة التل الكبير التعليمية، وغيرهم.