رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسى الاول عبر بوابة التعليم الأساسى

نتيجة الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسى الأول محافظة القاهرة،على مستوى جميع الادارات، ستظهر قريباً، و سنتابعها معكم، حيث ينتظر جميع الطلبة والطالبات، و أولياء أمورهم ظهور نتيجتهم، ومعرفة درجاتهم وسوف نورفر لكم رابط النتيجة، من خلال بوابة التعليم الأساسى، و الذى ينشر نتائج طلاب محافظة القاهرة، فى المرحلة الابتدائية و أيضا فى المرحلة الاعدادية.

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي

انتهى طلاب الصف الأول الاعدادى “أولي إعدادي”، و كذلك طلاب الصف الثانى الاعدادى، من أداء الامتحانات يوم الاثنين 14 يناير 2019، و يتم حالياً عمليات تصحيح أوراق اجاباتهم، فى جميع ادارات القاهرة التعليمية، وسوف تظهر النتيجة على بوابة التعليم الأساسى من خلال هذا الرابطن و سنتابع معكم ظهور النتيجة، جديرا بالذكر أن تصحيح أوراق اجابات طلاب الصف الأول الاعدادى تتم فى المدارس كل على حدة و سيتم رفعها على بوابة التعليم الأساسى.

لجميع طلاب الصف الأول الاعدادى يمكن الاستعلام عن نتيجتهم ومعرف درجاتهم من خلال الدخول الى بوابة التعليم الأساسى.