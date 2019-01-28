نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس azhar eg عبر بوابة الازهر

ينشر موقع عرب فور نيوز رابط معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس والاسم الفصل الدراسي الاول بعد ان اعتمادها صالح عباس وكيل الأزهر الشريف أمس الأحد، بنسبة نجاح تجاوزت 71.51%، ولكن لم يتمكن الطلاب من الاستعلام عن درجات نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 بالرغم ان الموقع يعمل بشكل طبيعي وبكل مستقر بالرغم من الضغط الكبير عليه من جانب طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث الاعدادي الازهري، فضلاً عن ضغط أولياء الأمور عليه من أجل الحصول على نتائج الطلاب الأزهرية فوراً.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

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حيث يرغب الجميع في الاطمئنان على درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 لأنها ليست مجرد مرحلة من مراحل التعليم، بل من أهم المراحل الممهدة للتعليم الثانوي العام أو التعليم الثانوي التي، وطبعً يرغب كافة الطلاب في الحصول على درجات عالية وذلك ببذل مجهود كبير طيلة العام الدراسي، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وبالطبع تحتاج الاعدادية الازهرية مذكرة كبيرة واجتهاد أكبر، نظراً لزيادة عدد المواد الدراسية وكثرة المناهج الدراسية المقررة على الطلاب، هذا وأكد الطلاب في وقت سابق لموقع عرب فور نيوز انهم يعيشون حالة من القلق والترقب والانتظار تجاه نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الاول 2019 بالاسم فقط ورقم الجلوس عبر موقع بوابة الازهر التعليمي الالكترونية لنتائج طلاب الأزهر، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف أن سبب تأخر ظهور درجات الامتحانات هو أن هناك الكثير من القطاعات على مستوى الجمهورية لم تنتهي من أعماله.

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ولكن بالفعل تم اعتماد النتائج أمس الأحد بعدما انتهت تلك القطاعات من أعمالها المتمثلة في التصحيح ورصد الدرجات، فقد شدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على ضرورة الحرص كل الحرص أثناء أعمال التصحيح لكي لا يظلم أي طالب، خصوصًا مع بذل مجهود كبير من جانب الطلاب والطالبات.

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