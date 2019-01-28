شكرا لقرائتكم خبر عن yalla shoot.. مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف والان مع التفاصيل

yalla shoot.. مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق التعاون، في السابعة والـ20 دقيقة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون بث مباشر.

yalla shoot.. مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها، إذ فاز في 8 وتعادل خلال 3، وخسر 5 أخرين، فيما يتواجد التعاون في المركز الساس برصيد 26 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها، إذ فاز في 7، وتعادل في 5، وخسر 4 أخرين، مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون بث مباشر.

yalla shoot.. مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسيعود عمر السومة لقيادة هجوم الأهلي في الدوري بعد عودته من المشاركة مع منتخب سوريا في بطولة أمم أسيا 2019، وتنطلق مباراة الأهلي والتعاون في تمام الساعة 17:20 بتوقيت جرينيتش، 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية KSA Sports 1 HD