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في واحدة من المباريات القوية ببطولة الدوري المصري، يلتقي فريقا الأهلي ووادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر.

يلا شوت HD | مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر الاسطورة | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي Kora Online

يدخل الأهلي حامل لقب درع الدوري مباراة دحلة وهو في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة وهو ما يدفع البعض لفقدان الأمل في المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم في ظل انفراد غريمه التقليدي الزمالك بالصدارة برصيد 42 نقطة من17 مباراة، ونجح الأهلي في الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في ثلاثة وخسر في مثلها، فيما يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من 19 مباراة خاضها هذا الموسم، وحقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 5، بينما تلقى وادي دجلة 9 هزائم، كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر.

يلا شوت HD | مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر الاسطورة | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي Kora Online

الأهلي الذي حقق فوزا عريضا على نظيره مصر المقاصة في أخر مبارياته بالدوري الخميس الماضي بثلاثية نظيفة، يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، وسيعول لاسارتي مدرب الأهلي كثيرا على قدرات الثلاثي المتألق في المباراة الماضية جونيور أجايي ورمضان صبحي وحسين الشحات لتحقيق الفوز، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مياراة الأهلي ووادي دجلة اليوم الأثنين في الدوري المصري.

يلا شوت HD | مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر الاسطورة | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي Kora Online

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بقائمة مكونة من شريف إكرامي، محمد الشناوي، محمد هاني، وياسر إبراهيم، أيمن شرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي، عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، صالح جمعة، جونيور أجايي، حسين الشحات، أحمد حمودي، وجيرالدو دي كوستا وصلاح محسن، وكان الأهلي قد فاز في أخر مباراة جمعت بين الفريقين بالدور الأول بهدف نظيف سجله صلاح محسن.

يلا شوت HD | مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر الاسطورة | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي Kora Online

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.