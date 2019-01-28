نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الثالث الاعدادي” محافظة دمياط .. الأقصر .. مرسى مطروح برقم...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول “نصف العام” في محافظات دمياط والأقصر ومرسى مطروح نقدمها لكم من موقع عرب فور نيوز، حيث أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في جميع المحافظات المصرية على الظهور، وقامت وزارة التربية والتعليم برفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط.

ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظات دمياط والأقصر ومرسى مطروح، وذلك برقم جلوس الطالب فقط عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول يمكنكم الاستعلام عنها في جميع المحافظات، حيث أوشكت أعمال التصحيح لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2018/2019 على الانتهاء، وكذلك أعمال رصد الدرجات وتجميعها، ومن المقرر أن يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظين ورفعها على موقع مديرية التربية والتعليم، بحيث تكون متاحة للاستعلام برقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة دمياط سيتم إظهارها عبر الرابط التالي، هذا وقد اعتمد المحافظ النتيجة للعام الماضي بنسبة نجاح 74%، وتم وقتها رفع النتيجة مباشرة بعد اعتمادها على موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، بحيث يتمكن طلاب وأولياء الأمور في محافظة دمياط من الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الأقصر ستظهر عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم التالي، هذا وقد قام المحافظ باعتماد النتيجة بنسبة نجاح 75.1% للعام الماضي، هذا وقامت وزارة التربية والتعليم بالأقصر برفع النتيجة مباشرة بعدها على موقع مديرية التربية والتعليم، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مرسى مطروح

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة مرسى مطروح، حيث قام المحافظ باعتماد النتيجة بنسبة نجاح 81.9% للعام الماضي، وقامت وزارة التربية والتعليم بمحافظة مرسى مطروح برفع النتيجة مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، بحيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

هذا ويمكنكم أيضًا الاستعلام عن النتيجة من خلال ترك تعليق برقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه مصحوبًا باسم المحافظة التابع لها، وسنقوم بالرد على التعليق بالنتيجة مباشرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 وروابط الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط قمنا بتوفيرها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، هذا وسنقوم بمتابعة باقي أخبار النتائج معكم خلال الفترة القادمة، حتى يمكنكم متابعة آخر الأخبار بصورة مستمرة، وكل جديد يمكنكم الإطلاع عليه من خلال متابعتنا.