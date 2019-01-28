ياسر جلال يبدأ تصوير ” لمس أكتاف ” للعرض في رمضان 2019

لكل محبي النجم ياسر جلال نكشف اليوم عن العمل الدرامي الذي يشارك به هذا العام في موسم الدراما الرمضانية 2019.

حيث من المقرر أن يبدأ ياسر جلال تصوير الحلقات الأولي من مسلسله الجديد” لمس أكتاف” الذي من المفترض عرضة في رمضان المقبل.

وتدور أحداث العمل عن مصارع يعتزل لعبة المصارعة ويضطر للعمل في مجال جديد ويبدأ التعامل مع الحياة بشكل مختلف، حيث تتسلسل الأحداث في إطار الأثارة والغموض كما تعودنا في إعمال ياسر جلال الدرامية.

مسلسل” لمس أكتاف ” كتابة هاني سرحان وأخراج حسين المنباوي و أنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، ويشارك النجم ياسر جلال في بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، محمد عز، هبة عبد الغني وبطل العالم السابق كرم جابر، سمر مرسي .