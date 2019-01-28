نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الثالث الاعدادي” محافظة السويس .. البحر الأحمر .. شمال...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” نصف العام في محافظات السويس والبحر الأحمر وشمال سيناء برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع عرب فور نيوز، حيث أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 على الظهور في جميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم رفع النتيجة من قبل الوزارة على موقع المديرية التابع للمحافظات، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط.

ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظات السويس والبحر الأحمر وشمال سيناء.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظات السويس والبحر الأحمر وشمال سيناء ستكون متاحة للاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، هذا فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة، وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل السادة المحافظين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة وتجميعها، وقامت الوزارة برفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم وإتاحتها للاستعلام من قبل الطلبة وأولياء الأمور برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة السويس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة السويس يمكنكم الاستعلام عنها عبر الرابط التالي، وقد اعتمد المحافظ النتيجة العام السابق بنسبة نجاح 82.3%، وقامت وزارة التربية والتعليم بالسويس برفع النتيجة مباشرة على موقع مديرية التربية والتعليم، حتى يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال اتباع التالي:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحر الأحمر يمكنكم الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة برقم جلوس الطالب، حيث اعتمد المحافظ النتيجة العام الماضي بنسبة نجاح 72.25%، ومن ثم تم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة شمال سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة شمال سيناء يمكنكم الاستعلام عنها عبر الرابط التالي، حيث أوشكت أعمال التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء، وتم اعتماد النتيجة العام الماضي من قبل المحافظ بنسبة نجاح 83.51%، وقامت الوزارة برفع النتيجة بعدها مباشرة على موقع مديرية التربية والتعليم، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنكم ترك رقم جلوس الطالب واسم المحافظة التابع لها في تعليق على هذا المقال، وسنقوم بتوفير النتيجة لكم من خلال الرد على تعليقكم مباشرة.

هذا وسنقوم مع حضراتكم بمتابعة آخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، حيث سنقوم بإضافة كل جديد يتعلق بالنتيجة ورابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة قمنا بتوفيره لحضراتكم خلال هذا التقرير، والمزيد يمكنكم معرفته من خلال متابعة التحديثات، أو من خلال ترك تعليق بما لديكم من استفسارات.