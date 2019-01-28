موعد حجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني وأسعارها

نقدم اليوم تفاصيل حجز تذاكر مباراة النادي الأهلي ضد سيمبا التنزاني، كما نوضح أسعار تذاكر المباراة، حيث قررت لجنة المباريات بالنادي الأهلي طرح تذاكر المباراة إلكترونيا بداية من اليوم الاثنين.

وذلك ليتمكن مشجعي النادي من حجز تذاكر المباراة إلكترونياً بسهولة من أجل حضور المباراة المرتقبة بين المارد الأحمر ونادي سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريفيا، كما حدد النادي الأحمر أسعار التذاكر حيث تم تقسيم أسعار التذاكر إلي فئتين سعر تذكره 10 جنية للدرجة الموحدة أما عن تذكره الدرجة الأولي سعرها 30 جنية.

ويرجع سبب طرح النادي تذاكر بأسعار مخفضة لرغبته في حضور أكبر عدد من المشجعين المباراة لدعم المارد الأحمر حتي يحافظ النادي علي توالي الانتصارات.

وجدير بالذكر إن موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل الموافق 2/2/2019 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا في أستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية