سعر اليورو اليوم| الاثنين 28 يناير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية في البنوك وفي السوق السوداء .. في...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.40 البنك العربى أقل سعر للبيع: 20.23 المصرف العربى الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العربى 20.40 20.63 سنة واحدة بنك التنمية الصناعية 20.25 20.39 1 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.19 20.31 19 ساعة المصرف المتحد 20.18 20.34 8 دقائق البنك العقاري المصري العربي 20.15 20.28 8 دقائق بنك الإستثمار العربي AIB 20.12 20.28 8 دقائق البنك العربي الأفريقي الدولى 20.12 20.28 28 دقيقة بنك المشرق 20.12 20.28 8 دقائق بنك مصر 20.12 20.28 48 دقيقة البنك الأهلي المصري 20.12 20.28 18 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 20.12 20.28 18 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.12 20.28 18 دقيقة البنك المركزى المصرى 20.12 20.29 17 ساعة المصرف العربى الدولى 20.09 20.23 8 دقائق بنك مصر إيران التنمية 20.09 20.29 47 دقيقة البنك الزراعى المصرى 20.08 20.45 22 ساعة بنك الإسكندرية 20.05 20.37 17 ساعة بنك البركة 20.03 20.35 2 ساعتين بنك بلوم 19.95 20.28 8 دقائق كريدى أجريكول 19.94 20.27 19 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.94 20.27 14 ساعة بنك التعمير والإسكان 19.94 20.32 19 ساعة البنك الأهلى اليونانى 19.94 20.27 17 ساعة بنك قناة السويس 19.94 20.27 19 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.94 20.27 14 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.94 20.28 19 ساعة بنك عودة 19.94 20.27 16 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.94 20.27 16 ساعة

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

يعتمد سعر اليورو بالبنوك المصرية على السعر العالمي للعملة الأوروبية ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك الارتباط بالجنيه المصري في 2011.

ارتفاع في سعر بيع اليورو قرشا واحدا عن مستويات الصباح، واستقر في سر الشراء، وسجل افضل شراء من بنك القاهرة بسعر 20.40 جنيه وأفضل بيع من بنك كريدي أجريكول بسعر 20.42 جنيه

انخفاض في سعر البيع واستقرار في سعر الشراء، وسجل افضل شراء من بنك القاهرة بسعر 20.40 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي الدولي بسعر 20.24 جنيه.