التعليم تعلن ظهور نتائج الطلاب بالمراحل النقل في المدارس اليوم

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية أنه من المقرر ظهور نتيجة طلاب مراحل النقل في أغلب مدارس محافظة القاهرة اليوم الاثنين، حيث سوف تظهر نتيجة أمتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي، كما ستظهر نتيجة امتحانات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي.

وأشار “عطية” أن نسبة النجاح كبيرة هذا العام وسوف يتم رفع النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فور ظهورها، كما وضح إن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بتجميع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية ومراجعتها من الكنترولات، ومن المتوقع أن ينتهي مراجعة النتائج وتجمعها لأعتمادها خلال الأسبوع الجاري ليتم الإعلان عنها في أقرب وقت.