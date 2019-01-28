الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019 من بوابة الأزهرية التعليمية

صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهري الشيخ “علي خليل” علي أن نتيجة الابتدائية الأزهرية و نتيجة الإعدادية الأزهرية لامتحانات نصف العام 2019 سوف تظهر نهاية الأسبوع الجاري علي أن يتم الإعلان عنها رسميًا عبر البوابة الإلكترونية الأزهرية التعليمية، مشيرًا إلي أنه ما زالت تعمل أعمال الكنترول والعمل علي الانتهاء من تصحيح الأوراق استمرارًا لظهور نتائج طلاب الأزهر.

نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019

انتظر معنا في هذا الموقع نتائج طلاب الابتدائية الأزهرية والإعدادية الأزهرية حيث أن الجميع الآن في وضع الاستعداد للدخول لامتحانات الترم الأول التي ستبدأ بعد أيام قليله حيث ينتظر نتيجتها الكثير من الأهالي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية للاطمئنان على أبنائهم أول بأول فور ظهورها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لعام 2018_2019 .

وذلك معلنه الوزارة عن بدأ الامتحانات والاستعداد الكامل لها وحث الأبناء على متابعة دروسهم ومراجعة الكتب المدرسية أولاً حيث أن الامتحانات تسير وفق لقواعد واضحه للجميع وبذلك يتضح أن نسب المتعلمين داخل المدارس المصرية قد يصل في الشهادة الإعدادية إلى ما يقرب السبعون ألف طالب وطالبة لهذا العام تقريباً.

رابط نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

رابط الدخول إلي موقع بوابة الأزهر التعليمي “بوابة الأزهر التعليمية“.

وما زال العمل مستمر في عرض نتائج الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من مباشرة من التسجيل في الامتحانات لعامي 2018 ودخولاً على بدايات عام 2019 وبذلك يهتم موقع ( بوابة الأزهر التعليمي للنتائج ) بعرض أبرز النتائج أول بأول لجميع المراحل التعليمية في جميع المحافظات ويمكنك من خلال هذا الموضوع متابعة نتائج طلاب المرحلة الإعدادية لمحافظة القاهرة من خلال هذه الروابط، وتلك الروابط المعلن رسميًا من مشيخة الأزهر من أجل اعتماد النتائج الخاصة بالشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية.

كما عملت وزارة التربية والتعليم على فتح باب التقدم لأعمال الكنترول لجميع المعلمين المسؤولين على أعمال الكنترول ومراقبة الامتحانات والتقدم لها لهذا العام ومن الجدير بالذكر أن هناك بوابات إلكترونيه خاصه بكل محافظة سيتم من خلال موقعنا رفع الروابط الخاصة بكل محافظه ورفعها فور ظهور النتيجة على الموقع تابعنا باستمرار ليصلك كل ماهو جديد عن نتائج المرحلة الإعدادية محافظة القاهرة.

نتيجة المرحلة الإعدادية الأزهرية في محافظات جمهورية مصر العربية

وفي هذه الأثناء ونحن في انتظار بداية امتحانات نصف العام ومعرفة النتائج لمرحلة التعليم الأساسي أعلن أحد أولياء الأمور أن المناهج تكاد كبيرة جداً على الفترة الزمنية المخصصة للترم الأول من هذا العام وكان لذلك أثر سلبي على تحصيل الطلاب وخاصة في المراحل الأساسية من التعليم بالإضافة لصعوبتها على عقولهم مما وضع معلمي المراحل الأولى في ضغط كبير داخل الفصول وشرح أكثر من مادة وأكثر من وحده في نفس اليوم إلحاقاً بامتحانات نصف العام حيث أن جدول نصف العام فاجئ الكثير من أولياء الأمور وكانت محافظة الجيزة من المحافظات الأولى التي شهدت اعتراضاً على سرعة الامتحانات بالإضافة لبعض الاعتراضات التي تحدثوا عنها في وضع الامتحانات بصعوبة تواجه المتعلمين نتيجة القصور في شرح المواد في المقابل أكد وزير التربية والتعليم على أن نظام تطوير التعليم الجديد أكد على سياسة فهم المواد بدلاً من الحفظ حيث أن الهدف من النظام الجديد التغلب على ظاهرة الدروس الخصوصية والسرد في حفظ المعلومات دون فهمها كما أن أعمال السنه أثرت الفترة الأخيرة بشكل كبير على درجات الطلاب بعدما خصص نسبه لا تقل عن خمسه وسبعون في المئه أعمال فصلية وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية ولكن أشاد وزير التربية والتعليم أن هناك قرارات صارمة لأي أخطاء تحدث في عملية سير الامتحانات وذلك من خلال قواعد يسير عليها الطلاب والمعلمين ومراقبي العملية الامتحانية وأعمال الكنترول ستخضع لتحكم كبير.

ومن المعروف أن موعد الإعلان عن نتائج طلاب المرحلة الإعدادية لطلاب محافظة القاهرة اقتربت كثيراً خاصة بعد بدأ الامتحانات الأسبوع المقبل كما ينتظر نتائجها الكثير بحيث أنها من أهم المراحل التعليمية التي تشهد اهتماماً كبيراً لدى أولياء الأمور حيث أنها تحدد مستقبل المتعلمين في المرحلة المقبلة سواء في التعليم العام أو التعليم الفني وذلك يحدد وفقاً لدرجات ونسب تضعه وزارة التربية والتعليم المصرية وتختلف حسب نسب النجاح والرسوب هذا العام تابع موقعنا باستمرار لمعرفة كل النتائج أول بأول لكل محافظات جمهورية مصر العربية.