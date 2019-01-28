“عاجل” ظهرت هنا فورا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ترم أول 2019 كل المناطق بالاسم...

يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع المناطق الأزهرية إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019، وذلك عقب انتهاء امتحانات الترم الاول في جميع المحافظات، وهناك حاليا عمليات بحث مكثفة من قبل الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، وكان طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية قد قاموا بأداء امتحانات منتصف العام في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم وهى مواد “النحو والصرف والإنشاء والخط والإملاء والمطالعة والنصوص والحديث والتفسير والفقه والتوحيد والتجويد والقرآن الكريم والجبر والهندسة والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية والعلوم والتربية الفنية.

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

من خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نوفر لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري في جميع محافظات الجمهورية رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية فور إعلانها رسميا، جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 2-1-2019 وانتهت يوم الخميس الموافق 10-1-2019، ولم تتلقى غرفة العمليات التابعة لمشيخة الأزهر الشريف أي شكاوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور بشأن سير الامتحانات داخل اللجان أو صعوبة الأسئلة أو خروجها عن المناهج الدراسية المقررة على الطلاب.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

فور الانتهاء من أعمال التصحيح المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2019 سيتم الإعلان مباشرة عن نتائج الامتحانات التيرم الأول 2019 عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس واختيار المرحلة التعليمية والضغط على مربع عرض النتيجة.نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 ترم اول