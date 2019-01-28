رصد- سعر الذهب اليوم الإثنين 28 جوان الثاني 2019 في محلات الصاغة الآن Gold Price| تقارير متنوعة...

من حين لآخر، نرصد ونتابع معكم تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين 28-1-2019، وذلك في كافة الأنحاء المتنوعة في محلات مصر المختلفة، ونرصد لكم سعر عيار 21 وعيار 24 وكافة الأعيرة المختلفة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل التحديثات الهامة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من وقت للثاني، ونقوم بنقل الأخبار الهامة التي تخصك، تابع المقال وضعه في المفضلة الآن ونحن معكم بكل جديد2
نتابع معكم عبر التحديثات، كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الذهب اليوم في مصر، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من وقت للثاني، ونقوم بالتحديث اليومي، وإنخفاض محتمل لسعر الذهب، بسبب إنخفاض سعر الدولار اليوم، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع الأخبار العاجئة ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع الجدول أدناه ونتائع معكم كل جديد.
الجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم الإثنين 28 يناير في مصر يرتبط ارتباط وثيق بسعر الدولار، حيث يتم استيراد الأوقية بالعملة الخضراء، ويتغير سعر الأصفر النفيس بسعر الدولار من وقت للثاني، ونعلم أن سعر الدولار تغير منذ تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في الفترة الأخيرة، وقد ارتفع سعر الدولار بصفة ملحوظة في البنوك، مما أثر على سعر المعدن الأصفر بصفة ملحوظة.
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سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 28 يناير 2019
سعر الذهب يشهد استقرار مستمر
|العيار
|السعر
|عيار 24
|745.21 جنيه
|عيار 22
|683.35 جنيه
|عيار 21
|652.05 جنيه
|عيار 18
|558.90 جنيه
|عيار 14
|434.45 جنيه
|عيار 10
|310.75 جنيه
سعر جرام الذهب بالدولار الإثنين 28/01/2019
|العيار
|السعر بالدولار
|جرام الذهب عيار 24
|41.92 دولار
|جرام الذهب عيار 22
|38.44 دولار
|جرام الذهب عيار 21
|36.68 دولار
|جرام الذهب عيار 18
|31.44 دولار
|جرام الذهب عيار 14
|24.44 دولار
|جرام الذهب عيار 10
|17.48 دولار
- نتعرف على متوسط الأسعار اليوم الإثنين 28 يناير 2019
- نتابع تطورات الأسعار
- نرصد لكم التغيرات بالجدول أعلاه