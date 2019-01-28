“اعرف” رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي -أولى وتانية ثانوي- الترم الأول 2019 بالاسم...

نتابع مع جميع طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد أن انتهت جميع امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي في كل المحافظات يوم الخميس الماضي الموافق 24-1-2019، وحاليا يترقب جميع الطلاب وأولياء الامور إعلان نتائج التيرم الأول، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نتابع معكم أخبار نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي وتوفير روابط مباشرة يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها بشكل رسمي.

نتيجة أولى وتانية ثانوي 2019 ترم أول

حظيت امتحانات الصف الاول الثانوي هذا العام باهتماك كبير من قبل وزارة التربية والتعليم ومن قبل اولياء الأمور، وذلك لأن هذا العام يعتبر هو العام الأول الذي يطبق فيه النظام الحديث للثانوية العامة والذي تم تطبيقه على الصف الأول الثانوي، ويقوم هذا النظام على المجموع التراكمي الذي يحصل عليه الطالب من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي، كذلك تم تطبيق نظام الأوبن بوك في امتحانات الصف الأول الثانوي وهذا ما أسعد الكثير من الطلاب وأولياء الامور.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2019

بدأت عمليات التصحيح الخاصة بطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2019 بالتزامن مع أعمال الامتحانات، حيث كانت تبدأ أعمال التصحيح عقب انتهاء الامتحانات داخل اللجان، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، كم سيتم إعلان النتيجة في المدارس بعد اعتمادها مباشرة.