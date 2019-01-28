تعرف على عروض أجازة نصف العام من ماركت أولاد رجب

تقدم سلسلة محلات أولاد رجب مجموعة جديدة من العروض بمناسبة أجازة نص العام، وتلك العروض في جميع فروع أولاد رجب، وقد بدأت العروض منذ يوم السبت الماضي الموافق 26 يناير 2019 ومستمرة حتي يوم الأحد الموافق 10 فبراير لنفس العام.

وشملت العروض كافة منتجات أولاد رجب من لحوم، وأسماك، ودواجن، وألبان، والمنظفات، وأدوات العناية الشخصية، والشامبوهات، والفواكه.

عروض أجازة نصف العام من ماركت أولاد رجب

يعود ماركت أولاد رجب من جديد لتقديم المزيد من العروض، وذلك بمناسبة أجازة نص العام، وسنوضح فيما يلي المنتجات التي شملتها العروض.

المنظفات: برسيل بودر 5 كيلو بسعر 116.95 جنيه مصري، إكسترا بودر 2.5 كيلو بسعر 47.95 جنيه، بريل لتر بسعر 17.95 جنيه، جنرال منظف أرضيات 730 مل بسعر 12.95 جنيه.