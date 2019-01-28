دوري بلس hd مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر KSA SPORTS تابع لايف يلا شوت حصري

سنعرض لكم رابط مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر اون لاين اليوم الاثنين في الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قناة الرياضية السعودية، مباراة التعاون ضد أهلي جدة منتظره من جميع محبي كرة القدم السعودية نظراً للقوة التي يتمتع بها كلا الفريقين.

مباراة التعاون والأهلي دوري بلس، مواجهة ستكون مثيرة على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يتسع مدرجاته إلى 25 ألف مشاهد، حيث إن فارق النقاط بين الفريقين هو نقطة وحيدة، حيث يأتي أهلي جدة في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة بعد مرور 16 مرحلة من البطولة المحلية.مباراة الاهلي والتعاون مباشر اليوم يلا شوت

مباراة الاهلي والتعاون يلا شوت

يبدأ موعد مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون في الساعة السابعة و20 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة و20 دقيقة مساءا بتوقيت السعودية، يمكنكم مشاهدة أهلي جدة ضد التعاون مباشرة وحصرياً عبر قناة ksa سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري لمباريات الجولة 17 من المسابقة.

رابط مشاهدة الاهلي والتعاون بث مباشر

من خلال تلك الصفحة سوف نضيف إليكم رابط بث حي لايف لمشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بالتعليق العربي المتميز، حيث سيتولى التعليق على اللقاء كلاً من المعلق أحمد النفيسة وسمير المعيرفي.