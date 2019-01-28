ننقل-بورصة الدواجن اليوم الإثنين 28 يناير 2019 في مصر الآن| إرتفاع الفراخ البيضاء بالسوق المصري ورصد...

من وقت للثاني نرصد ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار متنوعة حول بورصة الدواجن اليوم الإثنين 28 يناير 2019، وذلك في أسواق مصر المتنوعة، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أخبار عاجلة، ونتابع معكم السعر من داخل الحقل الإقتصادي، ونتابع سعر الدجاج المصري الأبيض والساسو، ومتابعة متنوعة لسعر كرتونة البيض، وفقًا للعديد من البورصات المتنوعة ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات2

نرصد معكم عبر التحديثات العاجلة، كافة الأخبار المتنوعة التي تخص بورصة الدواجن اليوم في مصر، ونتابع معكم كافة التقارير الإخبارية التي تخص أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأبيض، ونرصد معكم تفاصيل إخبارية عاجلة، تخص الإرتفاع الذي صاحب الفراخ البيضاء، ونقم بتحديث السعر بشكل يومي مستمر من أجل متابعة أفضل، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

بورصة الدواجن اليوم الإثنين 28 يناير 2019

نتابع سعر الأبيض والساسو والكتكوت الأبيض أهالي، والساسو

النوع السعر بالكيلو الدواجن البيضاء 26 الساسو 33 الكتكوت الأبيض “أهالي” من 3.1 إلى 6.5 الكتكوت الساسو من 3.75 إلى 4.25

أسعار كرتونه بيض الدواجن اليوم الإثنين 28-01-2019

بورصة الصالحية: 35.5 للبيض الأحمر، 34 جنيه بيض أبيض

بورصة أكتوبر: 35.5 للبيض الأحمر، 30.0 للبيض الأبيض

بورصة الصحراوي وبسيون 35 جنيه للبيض الأحمر، 33 جنيه للبيض الأبيض

بورصة كفور الرمل قويسنا 35.5 بيض أحمر، وسعر 33.5 للبيض الأبيض

تزامنا مع بداية العام الميلادي الجديد، نتابع معكم سعر الدجاج في الأسواق المحلية، والتي شهدت ارتفاعا بسيطا مع بداية أعياد الميلاد والكريسماس، والذي تبعه زيادة في الإقبال على الشراء ونحن معكم بكل جديد.