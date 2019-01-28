نقل اسعار العملات الاجنبية مقابل االليرة التركية اليوم الإثنين 28 يناير 2019 .. متابعة سعر الدولار...

نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار في تركيا اليوم الإثنين 28 يناير 2019، وذلك في كافة التعاملات اليومية، ونرصد ونتابع معكم أسعار العملات العربية الريال والدرهم والجنيه، ونرصد ونتابع أسعار العملات الأجنبية الدولار واليورو والإسترليني وغيره، ونقوم بنقل التفاصيل الإخبارية بالمقال، تابع الأخبار العامة ونحن معكم بكل جديد عبر التفاصيل.

الليرة التركية هي العملة التركية المتداولة بالدولة التركية الحديثة، والليرة التركية هي الوحدة الأساسية للعملة النقدية بالدولة التركية، حيث أن الليرة التركية هي العملة الرسمية في تركيا، وفي عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تم تعديل الليرة سعحيث تم حُذف 6 أصفار منها بعد أن كانت الـمليون ليرة تركية تساوي دولار أمريكي واحد، الآن أصبح الليرة التركية الواحدة تساوي دولاراً واحداً بالمثل، وكان ذلك في عام 2005 حيث تم سحب كل العملات القديمة التركية وتم واستبدالها بالعملة التركية المعدلة.

والجدير بالذكر أن أقدم عملة ورقية تركية تعود إلي العهد الجمهوري عام 1927، حيث طبعت باللغة العثمانية، ثم طبعت بعدها بفترة من جديد بالحروف اللاتينية الحديثة المعدلة عام 1937 ، وقد كانت العملات الورقية التركية في ذلك الوقت من فئة 5 و10 و50 و100 ليرة.

اسعار العملات امام الليرة التركية اليوم الإثنين 28 يناير 2019

العملة سعر البيع بالليرة التركية سعر الشراء بالليرة التركية الدولار 5.26 ليرة تركية 5.25 ليرة تركية اليورو 6.01 ليرة تركية 6.00 ليرة تركية الريال السعودي 1.40 ليرة تركية 1.40 ليرة تركية الجنيه الاسترليني 6.95 ليرة تركية 6.94 ليرة تركية الدينار الكويتي 17.37 ليرة تركية 17.25 ليرة تركية الدرهم الاماراتي 1.43 ليرة تركية 1.43 ليرة تركية الجنيه المصري 0.29 ليرة تركية 0.29 ليرة تركية الريال القطري 1.44 ليرة تركية 1.44 ليرة تركية الريال العماني 13.86 ليرة تركية 13.16 ليرة تركية

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تأثر تداول الليرة التركية

في عام 2018 بدأت سعر صرف الليرة التركية بالتغير، حيث انخفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، فأصبح واحد دولار يعادل 4 ليرات تركية ونصف، مما أثر على الاقتصاد القومي التركي بالسلب، وأثر على حجم الصادرات والاستيراد الخارجي.