ضبط اسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه السوداني اليوم الإثنين 28/1/2019 في السوق السوداء |...

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، ونقوم برصد التقارير الإخبارية التي تخص أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 28 يناير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أخبار جديدة حول سعر الدولار بالسودان، ونتابع معكم الاستقرار الذي يحيط بأسواق السودان الموازية اليوم، ونتابع التطورات بالأسعار من وقت للثاني، ونرصد التغيرات بالجدول أدناه، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم الآن2

من حين لآخر، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار والتقارير الإخبارية العاجلة التي تخص سعر الدولار اليوم في السودان، ونتابع معكم أسعار العملات العربية والعالمية مقابل الجنيه السوداني اليوم، ونستمر برصد كل جديد عبر نقل محتوى متجدد، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونتابع الجدول ونقوم بتحديثه بشكل يومي.

لجنة صناع السوق تستكمل العمل المكلف بها، وتنكر اللجنة أية تدخل أو تأثير على سعر الصرف، وأن اللجنة ليس لها علاقة بارتفاع السعر أو نقصانه، وصرحت مصادر خاصة للمركز السوداني للخدمات الصحفية العامة، أن لجنة صناع السوق تعلن السعر فقط من حيث الزيادة أو النقصان، وتقوم بوضع قيم محفزة لشراء العملات الأجنبية، من أجل إنعاش حالة السوق المحلي في السودان.

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الإثنين 28-01-2019

العملة العربية والأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 62 جنيه سوداني الريال السعودي 16.55 جنيه سوداني الدرهم الإمارتي 18.70 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 68 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 77 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.20 جنيه سوداني الريال القطري 16.40 جنيه سوداني

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية الإثنين 28 يناير 2019

العملة السعر الدولار 75 جنيه سوداني

صرحت وزارة الخارجية أنه لم يتم إيداع إحدى الدول لوديعة مليارية في السوق المحلي في السودان وفي البنك المركزي، وذلك وفقًا لما تم نشره مؤخرًا حول ذلك الأمر، وقال وزير الخارجية أسامة فيصل، أن السودان تتعامل مع الدول في إطار الصداقة العامة، ونتابع معكم الأسعار بشكل مستمر عبر التحديثات يوميًا

الدولار يرتفع 2 جنيه أمام الجنيه السوداني، وذلك في تعاملات الإثنين 28 يناير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات اليومية لأسعار العملات