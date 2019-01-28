يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة أون لاين Ahly بجودة عالية دون تقطيع الاهلي...

نقدم لكم مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم الاثنين بث مباشر أونلاين بجودة عالية في الدوري المصري لكرة القدم، حيث سيخوض الأهلي تلك المواجهة في المرحلة العشرون مع صاحب المركز السادس عشر بالمسابقة المحلية، وفي تلك المواجهة سيعتمد الأهلي على عدد من اللاعبين الجدد بعد الصفقات العديدة التي أبرمها مؤخراً.

يلا شوت مباراة الاهلي ووادي دجلة

ينتظر ملايين من عشاق الكرة المصرية، توقيت مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، والتي تنطلق في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وستكون منقولة عبر قناة on sport hd، وسيتولى التعليق على المواجهة المعلق مؤمن حسن، وسيكون الأهلي الذي سيلعب على استاد بتروسبورت مطالب بالفوز بهذا اللقاء الهام للغاية من اجل حصد الثلاث النقاط ومواصلة سعيه نحو ملاحقة الزمالك متصدر الترتيب.مشاهدة مباراة الاهلي اليوم

قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

قبل بدء موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، يتشوق جميع عشاق القافلة الحمراء في كافة أنحاء الوطن العربي لمعرفة التشكيل الرسمي للفريق، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد الذين تم إضافتهم إلى القائمة، حيث أعلن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر استدعاء صالح جمعة وجونيور أجايي وسعد سمير وصلاح محسن للمشاركة في المباراة، حيث سيغيب عن الفريق العديد من اللاعبين أبرزهم وليد أزارو ومروان محسن وأحمد فتحي ووليد سليمان بسبب الإصابة.

رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد وادي دجلة

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