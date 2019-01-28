“رصد” اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم الإثنين 28 شهر يناير 2019...

من وقت للثاني، نرصد ونتابع معكم كافة التطورات التي تطرأ على الساحة الإقتصادية، ونتابع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم الإثنين 28 يناير 2019، وذلك في جميع التعاملات، ونرصد السعر في السوق الموازي والبنك المركزي، ونستمر بنقل تحركات السعر من حين لآخر، من أجل رصد الحركة العامة للسعر بشكل مستمر، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم الآن من أجل معرفة المزيد2

من حين لآخر نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار العاجلة التي تخص أسعار العملات العربية والأجنبية، وذلك في مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة في البنك المركزي والسوق الموازي، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بنقل كافة الأخبار والتقارير الإخبارية الهامة، ونستمر بالتغطية الإخبارية بشكل يومي من أجل متابعة أفضل.

أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين 28/01/2019 في البنك المركزي

نتابع جدول نقوم بتحديثه حول سعر العملات العربية أمام الريال اليمني، مثل الريال السعودي والدينار والدرهم والجنيه المصري، وكافة العملات الهامة التي نتابعها عبر التقرير المستمر، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد

العملة سعر الصرف بالريال اليمني جنيه مصري 13.98 ريال يمني ريال سعودي 66.73 ريال يمني درهم اماراتي 68.14 ريال يمني جنيه سوداني 5.28 ريال يمني دينار جزائري 2.11 ريال يمني دينار بحريني 663.91 ريال يمني دينار كويتي 826.70 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين 28/01/2019 في البنك المركزي

نتابع معكم أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الريال اليمني اليوم الإثنين 28-01-2019، مثل سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الاسترليني والين الياباني، ونرصد لكم كل جديد.

العملة سعر الصرف بالريال اليمني دولار 250.30 ريال يمني يورو 285.63 ريال يمني جنيه استرليني 330.47 ريال يمني ين ياباني 2.28 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين 28/01/2019 في السوق السوداء

بناء على طلب الأعضاء، وعبر التعليقات أسفل المقال، نقوم بوضع جدول بشكل محدث يوميًا حول سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق السوداء، ونرصد لكم كل جديد.

العملة متوسط السعر بالريال .. في السوق السوداء الدولار 558 ريال .. صنعاء 561 ريال .. عدن 554 ريال .. حضر موت متوسط سعر السوق السوداء هو 570 ريال يمني 100 دولار تساوي 55800 ريال يمني بصنعاء ريال سعودي 148 ريال يمني الدرهم الإماراتي 151 ريال يمني

تحديث: متابعية يومية مستمرة ومتجددة من خلال عرب هوست، وأسعار العملات العربية والأجنية مقابل الريال اليمني الكريمي، وذلك من خلال رصد لتغيرات الأسعار خلال التعاملات اليومية والمتداولة في البنوك والسوق الموازية، ويمكنكم متابعة تغيرات الأسعار من خلال وضع المقال في المفضلة ليصلكم جديد الأسعار أولا بأول.