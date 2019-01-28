“اطمئن” اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول .. وكيل الأزهر يكشف نسب...

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول خلال أيام تظهر على بوابة الأزهر التعليمية حيث ذلك الموقع الرسمي المخصص لإعلان نتائج الأزهر الشريف في جميع المراحل التعليمية سواء الإبتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، مما يدفعنا إلى تقديم رابط بوابة التعليمية المخصص لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول عليه، حيث تفصلنا أيام قليلة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في 10 يناير 2019 والتى تم إجراؤها في هدوء ونظام لايعرقل سير العملية الامتحانية، حاليًا ينتظرون النتيجة بشغف ويتابعون أخبارها على موقع الأزهر التعليمي للطلاب، حيث أن مازالت عمليات التصحيح والمراجعة قائمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

من المحدد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 نصف السنة بعد أسبوعين من انتهاء ماراثون الامتحانات أى متوقع ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع الأزهر التعليمي للطلاب، وقد طمأن قيادات التعليم في الأزهر الطلاب على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول في المواد التى تم تصحيحها عن السنوات الماضية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعداداية الأزهرية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 من خلال رابطين وهما:

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فى مكانه المخصص، والضغط على بحث.

وذلك هي أسهل طريقة للحصول على النتيجة حيث خصص “الأزهر” هذان الموقعان من أجل التيسير على الطلاب معرفة كافة الأخبار التى تخص الأزهر والمناهج التعليمية.نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

يجدر الإشارة أن إجمالي درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول نحو 325 درجة موزعين على مواد الفصل الدراسي الأول بجانب امتحان القرآن الشفوي وبعض المواد التى لا تضاف للمجموع، ومثلما في الفصل الدراسي الثاني.

ويمكنكم متابعة موقعنا باستمرار للحصول على كل مايخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول خلال أيام على مواقع الأزهر التعليمي، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

إعلان نتيجة الابتدائية نهاية الأسبوع

قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الترم الأول، سوف يتم إعلانها قريبا، حيث صرح بأنهم انتهوا بالفعل من أعمال التصحيح وجاري إعتماد النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 89.19٪ للشهادة الابتدائية، وعدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06٪، وعددهم 63701 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 85.87٪، وعددهم 68262 طالبًا.

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.56٪، وعدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84٪، وعددهم 42574 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 63.75٪، وعددهم 43600 طالبة.

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.