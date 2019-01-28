نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018-2019 “نتيجة سنة 6 ابتدائي” محافظة القاهرة

تعلن اليوم نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2018-2019 على بوابة التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة،حيث بات من المؤكد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 للقاهرة اليوم الإثنين، وذلك وفقاً لما أكده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ محمد عطية،وهكذا سيتم لجميع الطلاب وولاة أمورهم معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018-2019 الترم الأول برقم الجلوس.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019، والتي ستكون متاحة اليوم لجميع طلاب محافظة القاهرة بجميع الإدارات التعليمية، إدارة شرق مدينة نصر، إدارة حلوان، إدارة النزهة، إدارة المرج، إدارة المطرية، إدارة حدائق القبة، إدارة مصر الجديدة، إدارة منشأة ناصر، إدارة وسط القاهرة، إدارة الزيتون وأخيراً إدارة السيدة زينب.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة

هذا وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 ونتيجة الأول والثاني الإعدادي وبقية صفوف النقل ستكون متاحة لجميع الطلاب مساء اليوم الإثنين،على بوابة نتائج التعليم الأساسي، بعد اعتمادها من جانب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ليتم إتاحتها لجميع الطلاب والطالبات في محافظة القاهرة عبر الإنترنت وتوزيعها باليوم التالي في المدارس.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018-2019 الترم الأول برقم الجلوس

والآن يمكنكم معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الشهادة الابتدائية في محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر الرابط التالي : (اضغط هنا).

مع تمنياتنا لكل الطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي بالتوفيق والنجاح.