“الآن استعلم” برقم الجلوس فقط نتيجة “المرحلة الابتدائية” للترم الأول 2019...

↩️ نتيجة المرحلة الابتدائية على مستوى محافظات، بعد أنهى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم لنصف العام الدراسي الأول 2019، بجميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العام، في اللغة العربية والتربية والدينية، العلوم والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، الرياضيات، بدأ يترقب وينتظر الطلاب وأولياء أمورهم ظهور النتيجة على وجه السرعة، لكي يطمئنوا على مجهودهم وثمرة تعبهم، ويبدأ الاستعلام بشكل مباشر عن نتائج الشهادة الابتدائية عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة محافظات الجمهورية .

قريباً نتيجة الشهادة الابتدائية جميع المحافظات 2019

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي على مستوى محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة الإعلان الرسمي عن نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2019، حيث يتم نشر النتائج فور اعتمادها عبر موقع التربية والتعليم، ويتم الاستعلام برقم جلوس الطالب بشكل مباشر قبل ظهورها في المدارس لكي يطمئن الطلاب وأولياء أمورهم على النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي للترم الأول

بعد أن أنهى طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم دون ورود أي شكوى من صعوبة الورقة الامتحانية، حيث وضعت الامتحانات بمختلف المواد الدراسية من واقع الكتاب المدرسي والمنهج المقرر، في مستوى الطالب المتوسط، بما يقيس قدراتهم، ومراعاة الفروق الفردية، بما يخدم مصلحة الطلاب على كافة المستويات، حيث تتم الآن أعمال الكنترولات بشكل منتظم وبكل دقة وإتقان، من تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات تمهيداً لاعتمادها، لكي يتم رفعها عبر المواقع الإلكترونية للوزارة بشكل رسمي، لكي يستعلم الطلاب عن نتائج الشهادة الابتدائية فور ظهورها.مبروك النجاح

روابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الأول 2019

من خلال الروابط التالية يمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف السادس بكل سهولة بجميع المحافظات حيث أوردنا اليكم روابط المديريات التعليمية بجميع المحافظات للاطلاع على اخر اخبار نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي:

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الإسكندرية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القليوبية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الإسماعيلية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة قنا

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة أسيوط

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة دمياط

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الأقصر

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة البحر الأحمر

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة شمال سيناء

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة أسوان

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة سوهاج.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الغربية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية.

مع تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات بالتوفيق والنجاح، وسوف نوافيكم بباقي روابط المحافظات، فتابعونا بصفة مستمرة، كما يمكن مراسلتنا عبر التعليقات ووضع ورقم الجلوس لنحضر لكم النتيجة فور ظهورها على الفور.

وسط ترقب وخوف من الطلاب وأولياء أمورهم مازلنا في انتظار إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي للترم الأول 2019.

ما زالت الكنترولات في جميع محافظات الجمهورية الخاصة بتصحيح أوراق امتحانات الصف السادس للترم الأول 2019، تعمل على إنهاء أعمالها الأخيرة، تمهيداً لاعتماد النتائج الخاصة بكل محافظة، للإعلان عنها بشكل مباشر.

تحديث: يمكن الاستعلام بشكل مباشر عن كافة نتائج الشهادة الابتدائية عبر الروابط بكل محافظة برقم جلوس الطالب، أو من خلال مدرسة الطالب بشكل مباشر، مع أطيب تمنيات موقعنا للجميع بدوام النجاح والتفوق.