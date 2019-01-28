أسعار الدواجن اليوم الاثنين 28 يناير 2019 في البورصة المصرية تحديث سعر كيلو الفراخ الآن

سنطلع من خلال المقالة على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 28 يناير في مصر، حيث أن الأسعار تشهد استقرار اليوم وخلال الأيام الماضية والتغييرات طفيفة للغاية نتيجة زيادة المعروض قلة الطلب، وهو الأمر الذي يعاني منه سوق الدواجن في مصر في الفترة الأخيرة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن المصري كما اكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

النوع السعر بالجنية للمستهلك

لحم أبيض 27 للكيلو لحم ساسو 35 للكيلو لحم بلدي 36.0 للكيلو كتكوت أبيض من4 إلى 5 جنيهاً

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.6 مليون طن في العام الواحد، وبالرغم من هذا الإنتاج الضخم إلا أن البلاد بحاجة لإستيراد من3% إلى 3.5% سنوياً لسد الحاجة، وهذا المعدل شهد انخفاضاً خلال العامين الأخريين.

تحديث أسعار الفراخ والبيض الاحد.

اسعار الدواجن اليوم

ارتفع سعر كيلو الدواجن جنيهاً واحداً تسليم مزارع اليوم الأحد 27 يناير، وذلك بحسب ما أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لأحدى المواقع الشهيرة، ورفع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة إلى 23 جتيهاً، وللمستهلك بين 27 و28 جنيهاً، وذلك بسبب الزيادة في حركة البيع بالسوق.

وسجل سعر كرتونة البيض استقراراً بنحو 33.5 جنيه بالمزرعة، وتصل إلى 38 جنيهًا بالأسواق، وسعر الكتكوت شهد زيادة في سعره ليترواح سعره بين جنيهين إلى ثلاثة في المزرعة.