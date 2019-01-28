سعر الدولار اليوم الاثنين 28/1/2019 في البنوك والسوق السوداء والبنك الأهلي يسجل 17.65 للشراء

نرصد إليكم سعر الدولار اليوم الاثنين 28 يناير في البنوك العاملة داخل مصر والسوق السوداء، حيث ينتظر أن تكون تحركات العملة الأمريكية في الثامنة صباح اليوم داخل الجهاز المصرفي للدولة، مع توقعات بحدوث تغييرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري واحد من أكثر الأشياء التي يهتم بها الشعب المصري لعدة أسباب، أهمها تأثيره في أسعار السلع التي يتم استيراداها وأسعار المحروقات والطاقة، ووجود عدد كبير من المصريين بالخارج يقومون بتحويل الأموال بالدولار الأمريكي إلى أقاربهم بمصر وبالتالي يتم البحث عن البنك الذي يقدم السعر الأفضل من أجل تحويلها إلي نقود مصرية، وهو الأمر الذي نقدمه في تلك المقالة حيث نوفر لكم الأسعار في جميع البنوك المصرية أول بأول من خلال الجدول الذي بالأسفل.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.79 البنك الزراعى المصرى أقل سعر للبيع: 17.70 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الزراعى المصرى 17.79 17.89 أسبوعين بنك الإسكندرية 17.76 17.86 11 ساعة بنك البركة 17.75 17.85 2 ساعتين بنك مصر إيران التنمية 17.69 17.79 13 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.69 17.79 13 ساعة بنك بلوم 17.66 17.76 10 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 17.65 17.75 13 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.65 17.75 8 ساعات المصرف العربى الدولى 17.65 17.75 12 ساعة بنك عودة 17.65 17.75 10 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.65 17.75 8 ساعات البنك المصرى الخليجى 17.65 17.75 13 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.65 17.75 13 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.65 17.75 13 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.65 17.75 13 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.65 17.75 10 ساعات المصرف المتحد 17.65 17.75 13 ساعة كريدى أجريكول 17.65 17.75 13 ساعة بنك قناة السويس 17.65 17.75 13 ساعة بنك مصر 17.65 17.75 13 ساعة البنك الأهلي المصري 17.65 17.75 13 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.65 17.75 13 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.65 17.75 13 ساعة بنك المشرق 17.64 17.74 13 ساعة البنك المركزى المصرى 17.63 17.77 11 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.63 17.73 13 ساعة البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة

أما بالنسبة للأسعار في السوق السوداء فهي أفضل قليلاً من حيث السعر حيث أن الدولار الواحد بين 17.92 إلي 17.95 جنية مصري، لكن الملاحظ هناك تضيقات كبيرة من الحكومة المصرية على تجار السوق السوداء في الشهور الماضية.

تحرير سعر الدولار الجمركي

وشهد قرار الحكومة بتحرير سعر الدولار الجمركي ردود أفعال متفاوتة، وقلق كبير بشأن تأثير ذلك القرار على أسعار السلع المستوردة من الخارج، وأهمها السيارات الأسيوية.