Glow يحصد جائزة أفضل فريق تمثيل بمسلسل بحفل جوائز SAG

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حصد مسلسل Glow جائزة أفضل فريق تمثيل بمسلسل بحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG في دورته رقم 25 لعام 2019 الجاري.

واحتضنت قاعة "شراين أودتوريام" حفل توزيع جوائز SAG awards، والذي اختيرت لتكون مقدمته الرئيسية الإعلامية ميجان مول.

يذكر أنه خلال 23 عامًا مضت لم يحصل إلا فيلم واحد على جائزة أوسكار أفضل فيلم دون أن يرشح لجائزة من نقابة ممثلي الشاشة وهو الفيلم الخيالي الرومانسي (ذا شيب أوف ووتر) العام الماضي.

لكن هذا السيناريو قد يتكرر هذا العام مع وجود عدة أفلام تتنافس على الأوسكار دون ورودها في ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة مثل فيلم ”روما“ والفيلم البريطاني ”المفضلة“(ذا فيفوريت) والفيلم الحائز على جولدن جلوب لأفضل فيلم كوميدي ”كتاب أخضر“(جرين بوك).

ومن بين المرشحين لجائزة أفضل ممثل من نقابة ممثلي الشاشة النجم كريستيان بيل عن دوره الذي نال عنه الكثير من الإشادة لتجسيده دور ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق في الفيلم السياسي الساخر ”النائب“(فايس) وكذلك الممثل رامي مالك عن تجسيده لمغني فريق كوين الرئيسي الراحل فريدي ميركوري في ”الملحمة البوهيمية“ (بوهيميان رابسودي(.

وسيكرم حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة أيضا أفضل الأعمال التلفزيونية ومن بين أبرز المرشحين ”السيدة ميسل الرائعة“ (ذا مارفلوس ميسز ميسل)، وهو مسلسل فكاهي عن ربة منزل في الخمسينيات تحولت لممثلة فكاهية، ومسلسل عن عصابات المخدرات ”أوزارك".

ويشهد الحفل تكريما للنجم القدير "آلان ألدا" بمنحه جائزة SAG Life Achievement Award، عن مجمل أعماله الفنية ومسيرته الحافلة، وقدمها له النجم الكبير توم هانكس.

ومن المقرر أن تكرم نقابة ممثلي الشاشة النجم الأمريكي آلن ألدا بجائزة عن مجمل أعماله.

وتقدم ميجان مولالي نجمة مسلسل ”ويل آند جريس“ حفل توزيع الجوائز الذي يبثه التلفزيون.



