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سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم الإثنين 28-1-2019 التعاملات الصباحية

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سعر الليرة التركية اليوم الموافق الإثنين 28 يناير 2019، حيث نقدم سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وبعض العملات العربية، حيث تمتلك الجمهورية التركية رصيد كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي، كما يبحث العديد من المواطنين العرب الآن عن أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الليرة التركي بسبب زيادة حركة التجارة وكذلك السياحة خلال السنوات الأخيرة.

 

سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات

تعاود الليرة التركية في الأيام الأخيرة في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية في مقابل العملة الأمريكية، وكذلك مختلف العملات الدولية بعد اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والسياسية، التي ساعدت على وقف انهيار سعر صرف الليرة التركية الذي تعرضت له العملة خلال الأشهر الأخيرة، وكانت اسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي
واحد دولار الأمريكي 5.2737 5.2670
واحد يورو أوروبي 6.0210 6.0134
الريال السعودي 1.4077 1.4054
الليرة السورية 0.010752 0.010638
الجنيه الاسترليني 6.9751 6.9508
الدينار الكويتي 17.4296 17.2683
الدرهم الإماراتي 1.4388 1.4361
الجنيه المصري 0.2994 0.2978
الدينار العراقي 0.0044 0.0043
الدينار البحريني 14.6494 13.5069
الريال القطري 1.4501 1.4474
الدينار الليبي 3.8199 3.7910
الريال العماني 13.9068 13.1843
الدينار الأردني 7.4723 7.4125
الدينار الجزائري 0.0446 0.0438
الدرهم المغربي 0.5543 0.5526

 

تحسن أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات

تشهد العملة التركية خلال الفترة الأخيرة تحسن ملاحظ في سعر صرفها، وعادت الليرة للارتفاع مرة آخرى مقابل الدولار ومختلف العملات، بعد الانخفاضات الكبيرة التي قاربت حد الانهيار خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد ارجع العديد من الخبراء السبب الرئيسي لهذا التحسن إلى حل بعض المشاكل السياسية مع الولايات المتحدة، كذلك ارتفاع الأرباح والدخل المتوقع للعديد من القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، ومن أبرزها توقعات ارتفاع نسب الصادرات وكذلك السياح الوافدين، مع توقعات باستمرار تحسن سعر الليرة التركي خلال الفترة المقبلة.

 

تحديث سعر الليرة التركية اليوم الإثنين

حافظت الليرة التركي على مستوى سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك اليورو ومختلف العملات في تداول الفترة الصباحية، لتشهد أسعار الليرة التركي هدوء نسبي في بداية اليوم.

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