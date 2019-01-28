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سعر الصرف اليوم في اليمن | الآن أسعار الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ومختلف العملات في...

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سعر الصرف اليوم في اليمن الإثنين 28-1-2019، ما زالت أصداء الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات في اليمن اليوم تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي، بعد أن حققت العملة اليمنية مكاسب ملاحظة مقابل الدولار والريال السعودي والعديد من العملات في السوق السوداء، وذلك نتيجة تدخل بعض الدول العربية من خلال تقديم الدعم النقدي للحكومة الشرعية، وقد يثير هذا الانخفاض الكبير والسريع في سعر الريال اليمني في نفوس بعض من المواطنين عن حقيقته، هل هو تحسن دائم أم أنه مجرد أسعار عملات مضاربة اقتصادية بين العديد من الإطراف المتنازعة على صدارة المشهد اليمني.

 

سعر الصرف اليوم في اليمن تعاملات السوق السوداء

وفق لأخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة في الجمهورية اليمنية فإن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الكريمي كانت على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار مجرد مؤشرات اقتصادية لمستوى السعر، وقد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى

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العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 544 551
الريال السعودي 143 145
الدرهم الإماراتي 145 147
اليورو الأوروبي 610 625
الجنيه الاسترليني 650 660
الدولار الكندي 360 380
جنيه مصري 25 27
الريال القطري 156 159
الدينار الكويتي 1730 1745
الريال العماني 1400 1430
الدينار الأردني 659 695
الدينار البحريني 1384 1396
الرنجت الماليزي 113 121
رمبي صيني 68 72
دينار جزائري 3 5
دينار ليبي 348 362
ليرة تركي 86 93
روبية هندي 6 8
بير أثيوبي 18 20
فرنك سويسري 463 491
دولار أسترالي 649 669

 

تحديث سعر الريال في اليمن اليوم

حافظ سعر الصرف اليوم في اليمن على بداية مستقرة صباح اليوم، وذلك بعد أن تعرضت العملة اليمنية لبعض الاضطرابات القليلة يوم أمس، من ارتفاع وانخفاض طفيف جدا مقابل مختلف العملات الأجنبية في السوق الموازية.

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