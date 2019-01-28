سعر الصرف اليوم في اليمن | الآن أسعار الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ومختلف العملات في...

سعر الصرف اليوم في اليمن الإثنين 28-1-2019، ما زالت أصداء الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات في اليمن اليوم تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي، بعد أن حققت العملة اليمنية مكاسب ملاحظة مقابل الدولار والريال السعودي والعديد من العملات في السوق السوداء، وذلك نتيجة تدخل بعض الدول العربية من خلال تقديم الدعم النقدي للحكومة الشرعية، وقد يثير هذا الانخفاض الكبير والسريع في سعر الريال اليمني في نفوس بعض من المواطنين عن حقيقته، هل هو تحسن دائم أم أنه مجرد أسعار عملات مضاربة اقتصادية بين العديد من الإطراف المتنازعة على صدارة المشهد اليمني.
سعر الصرف اليوم في اليمن تعاملات السوق السوداء
وفق لأخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة في الجمهورية اليمنية فإن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الكريمي كانت على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار مجرد مؤشرات اقتصادية لمستوى السعر، وقد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى
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|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الأمريكي`
|544
|551
|الريال السعودي
|143
|145
|الدرهم الإماراتي
|145
|147
|اليورو الأوروبي
|610
|625
|الجنيه الاسترليني
|650
|660
|الدولار الكندي
|360
|380
|جنيه مصري
|25
|27
|الريال القطري
|156
|159
|الدينار الكويتي
|1730
|1745
|الريال العماني
|1400
|1430
|الدينار الأردني
|659
|695
|الدينار البحريني
|1384
|1396
|الرنجت الماليزي
|113
|121
|رمبي صيني
|68
|72
|دينار جزائري
|3
|5
|دينار ليبي
|348
|362
|ليرة تركي
|86
|93
|روبية هندي
|6
|8
|بير أثيوبي
|18
|20
|فرنك سويسري
|463
|491
|دولار أسترالي
|649
|669
تحديث سعر الريال في اليمن اليوم
حافظ سعر الصرف اليوم في اليمن على بداية مستقرة صباح اليوم، وذلك بعد أن تعرضت العملة اليمنية لبعض الاضطرابات القليلة يوم أمس، من ارتفاع وانخفاض طفيف جدا مقابل مختلف العملات الأجنبية في السوق الموازية.