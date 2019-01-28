سعر الصرف اليوم في اليمن | الآن أسعار الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ومختلف العملات في...

سعر الصرف اليوم في اليمن الإثنين 28-1-2019، ما زالت أصداء الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات في اليمن اليوم تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي، بعد أن حققت العملة اليمنية مكاسب ملاحظة مقابل الدولار والريال السعودي والعديد من العملات في السوق السوداء، وذلك نتيجة تدخل بعض الدول العربية من خلال تقديم الدعم النقدي للحكومة الشرعية، وقد يثير هذا الانخفاض الكبير والسريع في سعر الريال اليمني في نفوس بعض من المواطنين عن حقيقته، هل هو تحسن دائم أم أنه مجرد أسعار عملات مضاربة اقتصادية بين العديد من الإطراف المتنازعة على صدارة المشهد اليمني.

سعر الصرف اليوم في اليمن تعاملات السوق السوداء

وفق لأخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة في الجمهورية اليمنية فإن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الكريمي كانت على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار مجرد مؤشرات اقتصادية لمستوى السعر، وقد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى

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العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 544 551 الريال السعودي 143 145 الدرهم الإماراتي 145 147 اليورو الأوروبي 610 625 الجنيه الاسترليني 650 660 الدولار الكندي 360 380 جنيه مصري 25 27 الريال القطري 156 159 الدينار الكويتي 1730 1745 الريال العماني 1400 1430 الدينار الأردني 659 695 الدينار البحريني 1384 1396 الرنجت الماليزي 113 121 رمبي صيني 68 72 دينار جزائري 3 5 دينار ليبي 348 362 ليرة تركي 86 93 روبية هندي 6 8 بير أثيوبي 18 20 فرنك سويسري 463 491 دولار أسترالي 649 669

تحديث سعر الريال في اليمن اليوم

حافظ سعر الصرف اليوم في اليمن على بداية مستقرة صباح اليوم، وذلك بعد أن تعرضت العملة اليمنية لبعض الاضطرابات القليلة يوم أمس، من ارتفاع وانخفاض طفيف جدا مقابل مختلف العملات الأجنبية في السوق الموازية.