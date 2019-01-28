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“لحظة بلحظة” نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة الترم الأول ..  احصل عليه من هنا وباقي...

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رابط نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة الترم الأول، ينتظر أولياء الأمور للإطمئنان على مستقبل أبنائهم فهم يترقبون نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول، وقد خصصت وزارة التربية والتعليم بوابة إلكترونية لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 حيث يواصل الطلاب امتحاناتهم  في أجواء يشوبها التوتر بسبب سوء الأحوال الجوية حيث  أنها تقع في الوجه البحري من الجمهورية  وقرب محافظة الإسكندرية ويسود طقس سيئ وأمطار وثلوج هذه الأيام، مما يؤثر على أداء الطلاب ومجري سير العملية التعليمية، وتجهز الكنترولات بما يحتاجه المعلمين لعمليات المراجعة، ورصد الدرجات  تمهيدًا لاعتماد نتيجة المرحلة  الإعدادية 2019 في محافظة البحيرة الترم الأول وإعلانها للطلاب.

 

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة

أفادت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه من المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 في محافظة البحيرة في حد أقصي أسبوع من انتهاء الامتحانات على رابط مديرية التربية والتعليم  بالبحيرة برقم الجلوس.

رابط نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 في محافظة البحيرة الترم الأول

يستطيع كافة الطلاب وأولياء الأمور تسجيل الدخول من هنا 

وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم الضغط على العام الدراسي المطلوب الاستعلام عن نتيجته، واختيار الترم الأول، وبعدها عرض النتيجة لتظهر نتيجة الشهادة  الإبتدائية 2019 في محافظة البحيرة الترم الأول الخاصة ببيانات الطالب.

كما أن حالة حالة عدم  تمكن أولياء الأمور والطلاب من كيفية الدخول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة البحيرة الترم الأول ، عليهم ترك رسالة أو تعليق على الخبر بالاسم والرقم القومي  ورقم الجلوس، وسوف نرسل له  في أقرب وقت رسالة خاصة ببيان درجات النتيجة الخاصة بالطالب،  مع أطيب الأمنيات لجميع الطلاب  بالنجاح والتفوق.

 

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نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد

 

اقتربت مدريات التعليم بجميع المحافظات من الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019 بالمحافظات وذلك فور الانتهاء من رصد وتجميع درجات المواد في جميع الامتحانات .

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